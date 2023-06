Tumultueuze politieke avond in Someren

Basis­school Beneden Beekloop heeft nieuw logo; nieuw gebouw laat nog op zich wachten

GELDROP - De Geldropse basisschool Beneden Beekloop heeft een nieuw logo. Het is ontworpen in nauwe samenwerking met de kinderraad, leerlingen en het team. Ook is de voormalige Nutsschool, die het 65-jarige bestaan viert, hard toe aan een nieuw gebouw.