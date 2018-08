Twee arrestaties na jacht op verdachten met mes in Someren

De bedreiging was het gevolg van een inbraak in een camper van een van de bewoners van het woonwagenkampje aldaar. David Rosenberg, de zoon van de eigenaar van de camper, vertelt desgevraagd dat zijn vader een jongen bij zijn voertuig zag staan. ,,In eerste instantie dacht hij dat iemand was die interesse had in een auto die te koop stond. Toen hij dichterbij kwam zag hij dat deze jongen een mes bij zich had. Iets verderop stond er een jongen met een wapen."