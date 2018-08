Twee arrestaties na jacht op verdachten met mes in Someren

De bedreiging was het gevolg van een inbraak in een camper. Een getuige had dit gezien en belde de politie. Hierop zou hij door de twee daders zijn bedreigd. Een van hen had daarbij een mes in zijn handen.

,,Er werd ook gesproken over een vuurwapen, echter kunnen we dat niet bevestigen", meldt een woordvoerder. De politie ging met meerdere auto's ter plekke en zocht in de omgeving naar de verdachten.

Na het Burgernet-bericht kwamen er meerdere tips binnen. Het tweetal kon daarna snel aangehouden worden. Bij de camper wordt op dit moment onderzocht wat de schade is en of er eventueel spullen zijn weggenomen. ,,We willen iedereen bedanken die mee uit hebben gekeken en zijn of haar tips hebben doorgegeven", laat de politie weten.