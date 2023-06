Vandaag helder weer in Someren

Grote onrust bij ledenverga­de­ring CDA Limburg om koers

De Algemene Ledenvergadering van het CDA Limburg werd zaterdag gekenmerkt door felle debatten, met name over de koers van de afdeling in de toekomst. Sommige leden speculeerden openlijk over afsplitsing van de afdeling Limburg van de landelijke partij. Een dreiging die boven de markt blijft hangen, is voorlopig bezworen door de instelling van een werkgroep onder leiding van de Weerter burgemeester Raymond Vlecken, die de toekomst van de partij gaat onderzoeken.