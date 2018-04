Vertrokken CDA-wethouder Someren: 'Ik schrok toen Louis lijsttrekker werd'

Nieuw grand café in Someren-Eind is eerbetoon aan moeder Mien

18 april SOMEREN-EIND - Nadat Per Willie Tielen (46) uit Someren-Eind liet weten van zijn plannen om een grand café te openen, kreeg hij veel positieve reacties van Eindse mensen. De meest gestelde vraag was: ‘Wanneer ga je open?’ Donderdag 24 mei is het zover, dan opent grand café Tante Mien.