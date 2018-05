Verzet tegen plan zonnepark in Someren

Kringloop­win­kel koopt alle kaartjes op van circus Renz in Asten

9:13 ASTEN - Circussen hebben het niet makkelijk. De regels worden overal strenger en er komen minder mensen. Maar in Asten is het deze week volle bak. Circus Renz International is deze hele week uitverkocht, met dank aan Kringloop ONA. Iedereen mag gratis naar binnen.