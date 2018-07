Vijf sociale huurwoningen in Gildewijk Lierop

Vrouwen uit heel Europa ontmoeten elkaar via app en lopen nu Kennedy­mars Someren

5 juli SOMEREN – Haar vriend vond het maar een vreemd plan. Haar ouders verklaarden haar zelfs voor gek. Toch ging de 27-jarige Naomi Hoven op bezoek bij een vrouw in Spanje die ze een jaar eerder via een stappenteller-app leerde kennen. De klik is er, net als met vier andere wandelaars afkomstig uit heel Europa. Samen lopen ze dit weekend de tachtig kilometer lange Kennedymars in Someren. ,,We hebben elkaar veel te vertellen.”