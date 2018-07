Voor 100 hectare aan zonneparken aangevraagd in Someren

50.000 euro verdiend met verse koffie in Someren-Eind

18 juli SOMEREN-EIND - Het is al een kwart eeuw vaste prik na de eucharistieviering in De Smelen: het drinken van een bak verse koffie en het bijkletsen met elkaar. Het jubilerende buurthuis heeft daar in al die jaren vijftigduizend euro mee verdiend, rekende beheerder Piet Geraerts uit.