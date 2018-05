Vrachtwagenchauffeur komt om bij ongeval A67 bij Someren

Wehrmacht­huis­je in De Hei door vrijwilli­gers hersteld

13 mei SOMEREN-HEIDE - Harry Muijen( 73) was op bezoek in de Smulderslaan in Someren-Heide toen hij in een weiland een vervallen boerenschuur zag staan. Hij kwam er achter dat deze ruïne een voormalig Wehrmachthuisje was die in de oorlogsjaren door de Duitsers werden gebouwd om soldaten te huisvesten. Zij bedienden de grote zoeklichten die in de buurt van zo'n huisje waren geplaatst.