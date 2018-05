Vriendjes en voetballol voor 'vergeten' Julian in Someren

Video Na drie jaar is molen De Victor uit Someren eindelijk klaar

15:50 SOMEREN - Negen maanden stond molen De Victor in Someren compleet stil, gevolgd door een periode van vijf maanden zonder wieken. Volgens molenaar Marc van Deursen was dat laatste 'geen gezicht'. Daarvoor stond zijn molen al een hele tijd in de steigers omdat het voegwerk vernieuwd moest worden. Aan een renovatieperiode die in totaal zo'n drie jaar duurde kwam dinsdag een einde na het terughangen van de vernieuwde wieken. ,,Voorlopig even geen grote klussen meer", hoopt Van Deursen.