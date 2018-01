Waar zitten onze jeugdigen?

Met veel belangstelling las ik het artikel Frisfeest Someren 'tegen verveling' (ED 11 januari). Waar zitten ze, onze jeugdigen van 12 tot 18 jaar?

Bijna onzichtbaar

Vanaf beginjaren negentig ben ik actief geweest in het jeugdwerk. De hobbels waar men nu tegenaan loopt, waren toen niet anders. Wel is de doelgroep groter geworden. Door het aangescherpte alcoholbeleid is de leeftijdscategorie van 16 en 17 jaar bijna onzichtbaar geworden.

Wij gingen toen we een jaar of veertien waren op de fiets op expeditie naar De Bruijn en Wijlaars en later op de brommer naar Heeze, Lierop en Nederweert. Aan die tijd kleven herinneringen die ik nooit zal vergeten. We moesten er hard voor werken en werden hierdoor erg creatief met het onderhouden van onze brommers. Onze brommer was een bezit, héél veel meer hadden we niet. In de zomer al de kermissen af sjezen en één keer per jaar op de brommer naar Valkenburg. En oké, we hadden ook wel eens een slok te veel op, want overal waar we kwamen, vloeide het bier rijkelijk.

Tegenwoordig mogen kinderen vanaf 14 jaar nog maar beperkt werken ook al willen ze nog zo graag. Dat kan resulteren in verveling.

Samenschoolt

Onlangs was ik in ons mooie dorp betrokken bij de organisatie van de Glazen Kooi. Tijdens dit evenement heb ik mezelf en anderen vele malen de vraag gesteld waar de jeugd tegenwoordig uithangt. Ik zie ze alleen maar bij de supermarkt vakken vullen of achter de kassa zitten. Mij werd snel duidelijk dat deze doelgroep vaak samenschoolt bij particulieren in keten waar waarschijnlijk geen controle is op alles wat niet goed is voor lichaam en geest. Misschien nemen we onze kinderen te veel in bescherming en geven we ze te weinig verantwoordelijkheid?