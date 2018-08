Weer bedreiging met mes in Someren

SOMEREN - Voor de tweede keer op één dag vond in Someren een bedreiging met een mes plaats. De politie meldt dat maandag rond half zeven 's avond twee mensen op de Hoornmanstraat bedreigingen hebben geuit en een mes getoond. Wie het slachtoffer daarvan was, is niet duidelijk. De verdachten zijn voortvluchtig.