Wehrmachthuisje in De Hei door vrijwilligers hersteld

SOMEREN-HEIDE - Harry Muijen( 73) was op bezoek in de Smulderslaan in Someren-Heide toen hij in een weiland een vervallen boerenschuur zag staan. Hij kwam er achter dat deze ruïne een voormalig Wehrmachthuisje was die in de oorlogsjaren door de Duitsers werden gebouwd om soldaten te huisvesten. Zij bedienden de grote zoeklichten die in de buurt van zo'n huisje waren geplaatst.

Harry vertelde dit tegen Gerard Verdonschot (48) die in de buurt van het huisje zijn jeugd doorbracht. ,,Mijn ouders hebben mij wel eens verteld dat in dat huisje Duitsers hebben gewoond. Waarom dat begreep ik toen niet, maar nu wel."

Harry en Gerard brachten een aantal vrijwilligers bij elkaar en maakten plannen om het huisje in de oude staat terug te brengen. ,,Dat blijkt na inspectie toch een hele klus te zijn, het is een gebouw zonder spouwmuur en dat willen we zo laten. Ook is er geen fundering zoals wij die nu kennen, de muren staan op platte stenen die op de gele grond zijn gelegd."

Op de vloeren ligt een dikke laag zand en delen van het afgebrokkeld stucwerk. Dat wordt, net als de balklaag van het plafond dat rotte plekken vertoond, verwijderd.

In het Limburgse Nunhem is een vervallen Wehrmachthuisje in de originele staat teruggebracht, de bouwtekeningen en foto's mogen worden gebruikt bij de renovatie van het huisje in De Hei. De twee initiatiefnemers hebben hun plan in een stichting onder gebracht. ,,Dat is belangrijk voor de noodzakelijke subsidieaanvragen, zonder subsidie kunnen wij onze plannen niet realiseren."

Jongste vrijwilliger

De jongste vrijwilliger is de 17-jarige Sander Overdijkink die de bouw in wil en hier ervaring op wil doen, maar hij is ook geïnteresseerd in de geschiedenis van het gebouw en hoe die soldaten hier geleefd hebben. ,,Dat is nu juist wat wij als stichting graag zien, interesse van de jeugd voor dit stukje oorlogsgeschiedenis. Als de werkzaamheden klaar zijn gaan wij uitleg geven met filmbeelden over die tijd én met attributen die de soldaten hier gebruikten", zegt Gerard.