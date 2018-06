Zeer grote brand verwoest schuur in Someren, mogelijk asbest vrijgekomen

Geert Schonen­burg stopt met beheer De Einder Someren-Eind

21 juni SOMEREN-EIND - Geert Schonenburg gaat met pensioen en neemt in augustus afscheid als beheerder van gemeenschapshuis De Einder in Someren-Eind. ,,De betrokkenheid van de gebruikers van MFA De Einder in de jaren dat ik beheerder was, heeft me altijd goed gedaan”, zegt Schonenburg.