Zo goed als heldere middag en avond in Someren

Met 197 km per uur over ‘racebaan’ Europaweg, maar Helmond heeft nog veel meer onveilige wegen

HELMOND - Maar liefst twee op de drie chauffeurs rijdt te hard op de Europaweg in Helmond. Schokkend? Nou, dan hebben we het nog niet over de hoogst gemeten snelheid: 197 km/u. En de Europaweg is bepaald niet de enige racebaan in de stad, zie verderop in dit verhaal de ‘tob 10'.