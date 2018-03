Zonnebloemviering in De Ruchte Someren

Con Amore leeft even 'Als God in Frankrijk'

25 maart SOMEREN - 'La Douce France' staat voor ' Als God in Frankrijk'. ,,Zo voelen wij ons ook als we de liederen zingen, deze muziek geeft aanleiding om vrolijk te worden". Dat zegt voorzitter Hennie Lammers van zangvereniging Con Amore uit 't Eind dat op 15 april het concert 'La Douce France' verzorgt in de St. Lambertuskerk in Someren.