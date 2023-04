Zoveel oranje auto's zijn er in de gemeente Someren

Konings­nacht in Eindhoven als opwarmer­tje voor Koningsdag

EINDHOVEN - Voor wie niet kon wachten tot Koningsdag, bood Koningsnacht in Eindhoven al een volledig programma. Op tal van locaties vlogen dj's en bands woensdagavond uit de startblokken. Volle pleinen met bezoekers dicht op elkaar. Wel zo fijn want van lentetemperaturen was nog geen sprake.