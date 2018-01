Aandeel van Neways uit Son maakt forse koerssprong

SON- De koers van het aandeel Neways is in drie dagen tijd met zo'n dertig procent opgelopen. De Sonse elektronicaproducent tikte vrijdag de 18 euro aan.

Dat is de hoogste koers in jaren. Alleen in 1998 was het aandeel met meer dan 19 euro even nog hoger geprijsd. Een duidelijke aanwijzing voor de achterliggende oorzaak heeft het concern zelf niet, reageerde financieel bestuurder Paul de Koning. ,,Voor zover we weten wordt er niet groot ingekocht. We kunnen het niet helemaal plaatsen."

Neways is een betrekkelijk klein beursfonds. Het ziet door de jaren heen wel vaker gebeuren dat de vraag naar zijn aandelen even stijgt en dat de koers vervolgens een sprong maakt. De omzet is met zo'n 100.000 stukken per dag het dubbele van het gemiddelde van het volume van de afgelopen tijd.

Ontwikkeling

De Koning kijkt liever naar de koersontwikkeling op de langere termijn, zegt hij. ,,We proberen het bedrijf sterker te maken. Dat moet op enig moment dan ook in een hogere beurskoers resulteren. Nu gaat het even wel heel hard. We moeten afwachten hoe zich dat ontwikkelt."