ANALYSE: Over de Sonse kerk lijkt alles al gezegd

Verkiezingen / analyseSON EN BREUGEL - Het is in Son en Breugel stil in aanloop naar de verkiezingen. Misschien wel omdat geen van de partijen er écht belang bij lijkt te hebben de discussie over de kerk nog eens op scherp te zetten.

Blijft-ie staan of gaat hij later dit jaar alsnog tegen de vlakte? De toekomst van de Sint-Petrus’ Bandenkerk in Son is al anderhalf jaar het politiek discussiepunt nummer één in Son en Breugel. En daarmee ook de voornaamste inzet voor de gemeenteraadsverkiezingen. Met dank aan die ene vleermuis die niet wilde wijken, want zonder zijn aanwezigheid zou het kerkgebouw inmiddels al tot het verleden hebben behoord.

Hoe je ook tegen de toekomst van de kerk en het omliggende dorpshart aankijkt, het uitstel van de sloop heeft één groot voordeel. Het levert in elk geval een dankbaar twistpunt op. Want wat viel er in Son en Breugel anders te kiezen? De discussie over de bestuurlijke toekomst heeft een definitieve wending genomen. Eindhoven en Nuenen gaan samen, Son en Breugel koos in grote meerderheid voor zelfstandigheid. Hoe precies, dat zal tijdens de komende raadsperiode duidelijk moeten worden; de vraag komt voor deze verkiezingscampagne te vroeg.

Sonniuspark

Verder gaat het eigenlijk best prima. In Sonniuspark wordt volop gebouwd. De gemeente probeert op het gebied van duurzaamheid en klimaat voorop te lopen; die ambitie krijgt met onder meer ledverlichting langs de straten en een grote pot voor leningen om zonnepanelen op particuliere daken te financieren een steeds concreter gezicht. Politiek gevoelig is nog wel de ontwikkeling van het centrum van Breugel. Al zitten de stekeligheden dan niet zozeer bij de ontwikkeling op zich. Maar meer bij de communicatie met omwonenden, die oppositiepartijen Dorpsvisie en CDA onvoldoende vinden. College en coalitie willen te snel en luisteren niet, is hun verwijt.

En dat is precies de politieke breuklijn die ook in de discussie over de toekomst van de kerk zichtbaar is. CDA en met name Dorpsvisie werpen zich op als stem van het volk, of in elk geval van de flinke groep mensen binnen én buiten de gemeente die de kerk graag wil behouden. Coalitiepartijen Dorpsbelang, VVD en PvdA/GroenLinks stellen daartegenover dat zij juist eindelijk doorpakken in het slepende centrumdossier. Zonder nog meer tijd te verliezen door het in hun ogen onhaalbare behoud van de kerk opnieuw te onderzoeken.

Nieuwe dilemma's

Maar juist sinds de vleermuis de sloop over de verkiezingen heen tilde, is het oorverdovend stil rond de kerk. Niemand heeft er op dit moment blijkbaar belang bij de discussie nog verder op de spits te drijven. De coalitiepartijen lijken aan hun theewater te voelen dat de weerstand toch aanzienlijker is dan zij vorig jaar vermoedden. Als zij werkelijk overtuigd waren van het huidige centrumplan, was dit immers het moment om van de daken te schreeuwen dat er eindelijk iets aan de uitstraling van het Sonse centrum gaat gebeuren. En dat behoud van de kerk ook weer tot nieuwe dilemma’s - Wat te doen met het Vestzaktheater? Waar ligt de toekomst van de bibliotheek? - en dus uitstel leidt.