Ars Longa in Son gaat voor korte expo

Notoire Bossche inbreker 'wordt er met bloedspoor ingeluisd door ex'

30 april DEN BOSCH - Heinz D. snapt goed dat de ruim 25 jaar die hij al in de cel zat, voornamelijk voor inbraken, tegen hem spreken. Toch bezweert hij de Bossche rechtbank: de kraakjes waar hij nu voor is gepakt, heeft hij echt eerlijk waar niet gezet. Zijn ex had bloed van hem en dat is door iemand maanden bewaard en zorgvuldig telkens neergedruppeld als vals spoor.