Avondvierdaagse in Son viert jubileum: ‘al 25 jaar evenement voor jong en oud’

Geduld van de rechter raakt op: ‘househip­pie’ Daan moet ook weg uit Eindhovens nepkerkje

EINDHOVEN - ‘Househippie’ Daan Versteegde mag niet blijven wonen in het nepkerkje aan de Oirschotsedijk in Eindhoven. Binnen twee weken moet hij het complex verlaten en zijn spullen meenemen, bepaalde de rechtbank in Den Bosch.