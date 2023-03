Bedrijven op Ekkersrijt moeten zelf meedenken over oplossen energieschaarste; ‘Niet iedereen kan krijgen wat-ie wil’

Column Zo’n natuurbe­graaf­plaats? Heel mooi, maar ik zou er echt niet willen liggen

Wandelend in de bossen bij Heeze komen mijn moeder en ik wel eens op natuurbegraafplaats Schoorsveld. Prachtig is het er. Zeker op winterse dagen, als het zonlicht sereen door de bomen schijnt en de nevel als een deken van dons troostend over de graven ligt. Wie weet lopen er zelfs soms hertjes op de momenten dat er geen levende ziel te bekennen is.