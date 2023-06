Bewolkt weer in Son en Breugel vanmiddag en vanavond

Met video Vrachtwa­gen rijdt door de vangrail op A67 bij Geldrop, 34 bekeurin­gen voor negeren rood kruis

GELDROP - Door een ongeluk met een vrachtwagen was de A67 ter hoogte van Geldrop enige tijd helemaal dicht in beide richtingen. Even na zes uur waren in beide richtingen alleen nog de linkerrijstroken gesloten. De snelweg ging pas rond middernacht weer helemaal open, meldde Rijkswaterstaat. De schade aan de vangrail is fors.