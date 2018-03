Biesheuvel Techniek in Son wordt BT Brammer

BT Brammer, de nieuwe naam van Biesheuvel Techniek, een grote leverancier van onderdelen en logistieke service voor de industriële bedrijven, is nu alleen nog maar zichtbaar vanaf de A50 op het enorme lichtscherm aan de buitenzijde van het hoofdkantoor van (nu nog) Biesheuvel Techniek. „Maar binnenkort verschijnt de nieuwe naam ook op bedrijfsauto's, briefpapier, brochures en de vaandels aan de voorzijde van de vestiging op bedrijventerrein Ekkersrijt", verzekert Meino Noordenbos, directeur van Biesheuvel Techniek. De nieuwe naam, zorgvuldig gekozen na een enquête onder klanten, is het gevolg van het samengaan van Biesheuvel Techniek met Brammer. „Uit de enquête bleek dat deze naam het meest herkenbaar is en een Europese uitstraling heeft."

Overname

„Augustus vorig jaar gaf de Europese mededingingsautoriteit groen licht voor de overname van ons moederbedrijf IPH Group, door Advent International, een van de grootste private investeringsmaatschappijen ter wereld. Eerder dat jaar had Advent al branchegenoot Brammer Ltd. ingelijfd", legt Noordenbos uit. Door de samenvoeging ontstaat nu een grote en wijdvertakte, Europese technische distributieorganisatie met een jaaromzet van bijna 2,3 miljard euro. Daarmee is BT Brammer in een klap marktleider in Europa. Op korte termijn, binnen nu en drie jaar, is het de bedoeling BT Brammer naar de beurs te brengen.

„In heel Europa brengt IPH 280 vestigingen mee in negen landen. Samen zijn die goed voor een jaaromzet van zo'n 1,3 miljard. Brammer heeft nog meer vestigingen in meer dan twintig landen die samen zo'n 1 miljard euro omzetten", zegt Noordenbos. „In Nederland en Belgie telt Biesheuvel Techniek zeventig vestigingen. Brammer heeft in Nederland zeventien vestigingen. Onze gezamenlijke omzet in België en Nederland is 270 miljoen euro. Dat is honderd miljoen euro meer dan Biesheuvel in 2017 omzette. Dus we zijn in een klap anderhalf keer zo groot geworden. Bovendien komen met de samenvoeging mechanische en industriële groothandel bij elkaar."

Maakindustrie

Biesheuvel Techniek levert als technische groothandel meer dan 800.000 producten en onderdelen vanuit tientallen vestigingen in het land. "We doen alles op het gebied van onderhoud, reparatie en revisie. We zijn inmiddels een multi-specialist: we leveren onderdelen, denken mee over onderdelen en we denken steeds vaker mee over het ontwerpen van machines en productiesystemen", zegt Noordenbos, die aangeeft dat de activiteiten van het bedrijf steeds meer verschuiven naar de maakindustrie. „We verbreden onze focus. Waar we ons voorheen vooral richtten op onderhoud, revisie en reparatie, gaan we nu veel meer de kant op van de maakindustrie. We zijn veel meer betrokken bij het productieproces van onze klanten. We denken mee over de ontwikkeling van producten, productiesystemen maar ook over de logistieke processen bij onze klanten. We leveren bijvoorbeeld robots die de producten inspecteren. Van groothandel zijn we doorgegroeid naar meedenkende partner. Van onderhoud en reserve-onderdelen, komen we nu veel meer aan het begin van het proces terecht: bij de ontwikkeling en de maak-onderdelen."

Lokale taal

Om dicht bij de klanten te zitten, heeft het bedrijf de afgelopen jaren veel kleine distributeurs en gespecialiseerde bedrijven overgenomen. „We hebben er altijd voor gekozen om die kleine vestigingen niet samen te voegen, maar zelfstandig meestal onder hun eigen naam verder te laten werken. Want in ons vak is het belangrijk dat je de lokale taal spreekt", stelt Noordenbos. Maar met het samengaan met Brammer Ltd. worden nu toch twintig vestigingen in elkaar geschoven. Het hoofdkantoor blijft op bedrijventerrein Ekkersrijt in Son en Breugel, maar een deel van de vestiging (tooling en robotica) verhuist later dit jaar naar de nieuwe Brainport Industries Campus (BIC) die in de buurt van Eindhoven Airport wordt gerealiseerd. Ook vakspecialisten uit andere delen van het bedrijf gaan daar naar toe. In totaal komen er in de nieuwe vestiging zo'n dertig mensen te werken.

Bedrijfsschool

Makkelijk is het overigens niet voor BT Brammer om de juiste vakmensen op mbo- en hbo-niveau te vinden. Daarom heeft het bedrijf een eigen bedrijfsschool ingericht. „Komende jaren moeten we het daarvan hebben", bekent Noordenbos. „We willen dat ze zoveel mogelijk vakkennis opdoen. Ook over nieuwe technologieën als zonne- en windenergie en optische mechatronica. De traditionele industrie zie je steeds meer uit Europa vertrekken. Voorheen bedienden we twintig vestigingen van Unilever, nu zijn er dat nog twee. We moeten dus op de toekomst ingericht zijn. En dan kun je de touwtjes maar het beste in eigen handen houden."