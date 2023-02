Brabantse huizenprijzen stegen hard in 2022, bekijk hier hoeveel in jouw gemeente

Ondanks dat de huizenprijzen voor het eerst in jaren weer dalen, stegen de vraagprijzen vorig jaar nog hard. In bijna heel Brabant was een koophuis vorig jaar flink duurder dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. Soms steeg de gemiddelde prijs voor een koophuis met ruim 20 procent.

Het afgelopen jaar werden de hoogste huizenprijzen ooit gemeten. Op veel plekken in Nederland stegen de huizenprijzen in 2022 flink. Landelijk betaalden huizenkopers vorig jaar gemiddeld bijna 429.000 euro voor een huis. Dat is 42.000 euro meer dan in 2021. Hoe de prijs zich ontwikkelde, verschilt per regio.

Grootste stijgers

In Boekel en Son en Breugel stegen de huizenprijzen in Brabant het hardst met ruim 22 procent. In Son en Breugel betaalden kopers in 2021 gemiddeld nog 477.100 euro voor een woning, een jaar later steeg dit bedrag naar 583.700 euro. In Boekel ging een koophuis in 2021 nog voor gemiddeld 366.400 euro van de hand. In 2022 was dit 448.000 euro.

Ook koophuizen in Loon op Zand werden vorig jaar flink duurder. In 2021 moesten kopers gemiddeld nog 362.500 euro neerleggen voor een koopwoning. Een jaar later werden huizen voor gemiddeld 438.500 euro verkocht.

Daling

Niet overal werden koopwoningen duurder. Landelijk zakte de prijs voor een koopwoning in zes gemeenten. In Brabant gingen de huizenprijzen alleen in Heeze-Leende omlaag. In 2021 betaalden kopers daar nog gemiddeld 433.500 euro voor een koopwoning. Vorig jaar daalde het bedrag met bijna 30.000 euro naar 404.600 euro.

Verandering

Jarenlang konden mensen veel meer vragen voor hun huis dan het waard was, en dan nóg kregen ze hogere biedingen. Die gouden tijden zijn nu voorbij, waardoor mensen massaal hun eerdere vraagprijs moeten verlagen.

Benieuwd hoe hard de verkoopprijs voor koopwoningen in jouw gemeente vorig jaar steeg? Bekijk het in de kaart hieronder.

