Complete betonfabriek vanuit Son in een Antonov geladen

Even dreigt er 's middags, enkele uren voor vertrek, een kink in de kabel te komen. De beveiligingsdienst van de luchthaven in Luik wil per se een hond in de grote blauwe containers van A. Jansen uit Son laten rondsnuffelen. Maar ja, die zitten ramvol met materialen die nodig zijn bij de productie van 'Legioblocks': grote betonblokken met noppen erop waarmee een muur wordt gebouwd ter beveiliging van een NAVO-kamp in Afghanistan.

Jan Roijendijk, die namens het betonbedrijf de fabriek gaat bouwen en vervolgens ook de blokken gaat maken, heeft de containers efficiënt en met veel precisie beladen. Het kostte hem vier dagen tijd. En nu kan er letterlijk geen hond meer in.

Het uit- en weer inladen van de containers zou veel tijd gaan kosten; de hele operatie dreigt dagenlang vertraging op te lopen. De mannen van Jansen worden een beetje zenuwachtig. ,,Het zou echt een enorme domper zijn", zegt directeur Henri Spoormakers. ,,Maar dit móet anders kunnen." En hij gaat nog eens overleggen met de manager van Antonov Airlines.

Volledig scherm Het beladen van de Antonov op Liège Airport. © Rob Burg

Kussen

Dan komt zomaar ineens het verlossende telefoontje van beveiligingsdienst Aviapartner: het is in orde. Een vluchtige check door de speurhond volstaat. De verbazing, maar vooral de opluchting, is groot. ,,Kus jij de dame van Aviapartner, dan doe ik die juffrouw met de hond", grapt Spoormakers. ,,Ik zou diejen hond nog wel kunnen kussen", zegt Roijendijk.

Hij is de enige van Jansen Betonwaren die meevliegt naar Afghanistan. Roijendijk weet ongeveer wat hij kan verwachten in het land waar de komende maanden de temperatuur naar 45 graden kan oplopen. Als marinier werd hij in 1991 en '92 naar Afghanistan uitgezonden. Nu duurt zijn verblijf 'slechts' acht weken. In die tijd maakt hij een kleine duizend Legioblocks. Met dat materiaal wordt een vierkanten betonnen muur opgetrokken van honderd bij honderd meter. Een knappe terrorist die daar nog doorheen komt. ,,Donderdag al hopen we de eerste blokken te kunnen gaan maken", zegt Roijendijk. ,,Een mooie uitdaging: je bouwt iets op voor meer veiligheid. Dat voelt goed."

Quote Het werd pas echt interessant toen er noppen op kwamen; toen kon je er ook mee in verband gaan bouwen Toon Jansen

Toon Jansen, die een kleine vijftig jaar geleden zijn sloop-, recycling en betonbedrijf startte is zwaar in zijn nopjes met de opdracht, waarmee anderhalf miljoen euro gemoeid is. ,,We hebben al heel wat projecten gedaan in binnen- en buitenland, maar dit is wel een héél uitzonderlijke klus."

Per jaar zet Jansen voor twintig miljoen euro aan Legioblocks om. Dat is niet niks, zeker als je bedenkt dat het blok in feite een restproduct is, een kwarteeuw geleden bedacht. ,,Ik had wat beton over", vertelt Jansen. ,,Ik dacht: 'zonde om weg te gooien' en maakte er een blok van. Het werd pas echt interessant toen er noppen op kwamen; toen kon je er ook mee in verband gaan bouwen."

Te kort

Er kleeft één nadeel aan zijn vinding: het vervoer van de 1300 kilo wegende blokken is kostbaar en naar Afghanistan om die reden zelfs onhaalbaar. De enige resterende optie, was het laten overvliegen van een fabriekje. Liever had het Sonse bedrijf dat vanaf Eindhoven Airport gedaan, maar dat bleek geen optie. Niet alleen is het Russische toestel vanwege zijn lawaaiige motoren, nou niet bepaald een graag geziene gast op de Eindhovense luchthaven, het had simpelweg ook niet gekund, zegt Martin Griffith, manager bij Antonov Airlines. ,,De Eindhovense landingsbaan is te kort voor een transport van 90 ton. Je hebt lengte nodig om vaart te maken en los te komen."

Naast de mobiele betonfabriek, gemonteerd op een vrachtwagen, gaan er mallen mee om de blokken te maken en een vijfhonderdtal meterslange trekstangen. ,,Afghanistan ligt in een aardbevingsgebied", weet medewerker Han Heijsters, die in december al een kijkje is gaan nemen in het kamp. ,,Met die trekstangen kunnen we de blokken met elkaar verbinden en op de fundering vastzetten."

Dinsdagochtend rond zeven uur moet de Antonov in Afghanistan landen en kan het bouwen beginnen.

