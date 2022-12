De hele maand pakjesavond bij PostNL in Son; tot de jaarwisseling 50.000 pakketjes per dag de deur uit

Cure gooit ophaalsche­ma in Eindhoven overhoop, restafval en gft-afval straks op andere dagen ingezameld

EINDHOVEN - Handig zo’n afvalkalender maar wie wil weten of de groenbak of restafvalcontainer naar buiten moet, kan natuurlijk ook gewoon kijken welke container de buurman aan de straat heeft gezet. Toch doen Eindhovenaren er goed aan om begin 2023 even op te letten.

6 december