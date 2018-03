Definitief einde aan uitsterfbeleid woonwagens

Veel gemeenten probeerden jarenlang het aantal woonwagens terug te dringen. Het bleek in strijd met de mensenrechten van Sinti en Roma. Het Rijk trekt nu de teugels aan: het uitsterfbeleid gaat in de ban.

Lukas van der Storm

l.vdstorm@ed.nl

SON EN BREUGEL

Nog even, en dan hebben Toesja en Nannie Schäfer uit Son eindelijk weer al hun kinderen om zich heen. De twee zussen wonen al jaren op het woonwagenkamp Oranjetip, waar nog maar twee van de tien standplaatsen in gebruik zijn. In de plannen van de gemeente Son en Breugel had het kampje eigenlijk moeten wijken voor zestien stenen huizen. Maar ze bevochten de bedachte uitsterfconstructie, waardoor hun volwassen kinderen het kamp verlieten, met succes. Het College van de Rechten van de Mens oordeelde in 2016 dat de gemeente discrimineerde op basis van ras, net als in enkele tientallen vergelijkbare zaken. Voor Son en Breugel is die uitspraak nu een van de redenen het roer om te gooien. Oranjetip mag blijven, het uitsterfbeleid is van de baan. En de uitwonende kinderen van de zussen Schäfer kunnen terugkeren naar het kamp.

Tegen de wet

Het Sonse besluit zal ongetwijfeld navolging krijgen: de mensenrechtenuitspraken zijn weliswaar niet bindend, ze hebben rijk en gemeenten wel aan het denken gezet. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) werken momenteel aan een nieuwe visie op het woonwagenbeleid. 'Hoewel die nog niet klaar is, zijn alle betrokkenen het er wel over eens dat uitsterfbeleid niet past binnen het mensenrechtelijk kader', reageert een woordvoerder van het ministerie. Met andere woorden: zomaar standplaatsen opdoeken zonder een alternatieve woonwagenlocatie te bieden, druist ook volgens de overheid in tegen de wet.

Discriminatie