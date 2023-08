Een zware zak zand voor de deur voor de veiligheid; derde roofpoging bij juwelierszaak Nique slaagt wèl

Kubusfesti­val Middel­beers is op zoek naar records

MIDDELBEERS - Het nieuwe Kubusfestival in Middelbeers zoekt via het Beers Book of Records naar alle lokale talenten. Of dat nu de meeste bierviltjes in je mond proppen is, simultaan ganzenbord spelen in alle kroegen of over vijf barkrukken tegelijk springen. Op 4 en 5 november moeten zoveel mogelijk records gevestigd worden.