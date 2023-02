Eerste Sonse generatoren aangekomen in Oekraïne

De gedoneerde generatoren worden onder meer ingezet voor de centrale verwarming van de huizen, de plaatselijke bibliotheek en andere plekken in Trostyanets, een stad op zo'n 40 km van de Russische grens. Het is de 4de keer dat de Rotary Club Son en Breugel met een hulpkonvooi afreist naar het oorlogsgebied. De eerste keer wisten ze samen met transportbedrijf De Rooy onder meer kleding in te zamelen voor de getroffen gezinnen van hun chauffeurs. Daarna volgden benodigdheden voor de strijders aan het front en medische hulpmiddelen , vertelt Rotary-lid Jan van Hapert. ,,De burgemeester van Trostyanets vertelde dat er nu vooral behoefte is aan generatoren vanwege de bombardementen op de infrastructuur. Hierdoor zijn complete flatgebouwen van stroom en warmte afgesneden.”

In totaal wist de Rotary via inzamelingen en giften genoeg op te halen om 18 nieuwe stroomgeneratoren aan te schaffen. Die gaan allemaal naar Trostyanets of de directe omgeving. ,,Op die manier weten we ook 100% zeker dat ze daar aankomen. De eerste lading van 8 generatoren is deze week gearriveerd in de stad en direct in gebruik genomen.”