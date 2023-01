Ex-Neways-topman Stodel vindt nieuwe baan bij bedrijf in broedmachines voor kuikens

Best wil af van eigen bijdrage ouders voor leerlingen­ver­voer: ‘Voelt onrecht­vaar­dig’

BEST - Ouders van kinderen die gebruikmaken van leerlingenvervoer, hoeven in Best straks waarschijnlijk geen eigen bijdrage meer te betalen. De gemeente wil die afschaffen, onder meer vanwege de aanhoudende problemen met de ritten.

9 januari