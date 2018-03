Gaby van den Biggelaar informateur in Son en Breugel

Legionella aangetroffen bij Rendac in Son en Breugel: risico op besmetting klein

26 maart SON EN BREUGEL - In een waterzuiveringsinstallatie van het bedrijf Rendac in Son is de legionellabacterie aangetroffen. Dat meldt de GGD Brabant-Zuidoost. Volgens hen is het risico op een besmetting klein.