Gaston van Postcodeloterij naar Son en Breugel

Via Facebook maakt de Postcodeloterij met hints bekend waar dit weekend cheques met een totale waarde van één miljoen euro worden uitgedeeld. Dat blijkt Son en Breugel te zijn. Om 11 uur zaterdagochtend is Gaston in één Sonse straat, maar waar precies wordt pas later bekend gemaakt. Vrijdagmiddag wordt al iets meer van de postcode prijsgegeven via Facebook.