Geen animo in Son voor uitleg over bomenkap Oud Meer

Tijdens de excursie zou bosbeheerder Bosgroep-Zuid uitleg geven aan de inwoners van Son en Breugel over de werkzaamheden en plannen met het bosgebied. Deze maand start de dunning in de bossen van de Sonse Heide en Oud Meer, het natuurgebied tussen Best en Son en Breugel. Doel is om het bos gezonder en gevarieerder te maken. Hiervoor wordt een deel van het huidige bos gekapt om plaats te maken voor nieuwe, inheemse soorten. De loofsoorten blijven zoveel mogelijk staan. Het gebrek aan animo is opvallend omdat de dunning van andere bosgebieden in Son tot veel commotie leidde.