Grote schade bij Kwantum, Beter Bed en Leen Bakker door brand op Ekkersrijt: ‘Maar erger is voorkomen’

UpdateSON - Bij de Kwantum op bedrijventerrein Ekkersrijt in Son is woensdagmiddag een brand uitgebroken in het magazijn, zo meldt de brandweer. De rook trok door het hele gebouw en verspreidde zich door de panden ernaast. Meerdere bedrijven werden daarom ontruimd.

De brand brak uit rond 15.25 uur. Karren met karton en meerdere stoelen vatten door onbekende oorzaak vlam. De schade in het magazijn is groot, maar het is niet duidelijk wat er precies is beschadigd. Brandweerlieden hadden het vuur rond 16.05 uur onder controle. Niet alleen Kwantum, maar ook Leen Bakker en Beter Bed zijn door de brand getroffen en hebben schade.

Maar het had volgens Ton van der Loo, de eigenaar van de panden, nog slechter kunnen aflopen: ,,Het is spijtig dat het zo gegaan is. Er is heel veel rookschade. Maar de veiligheidssystemen hebben gewerkt, waardoor erger is voorkomen. Daar ben ik blij me.” Ook is Van der Loo opgelucht dat er geen gewonden zijn gevallen.

Derde ventilator

Twintig minuten later werd nog wel opgeschaald naar een grote brand, zodat een extra ventilator kon worden gebracht. Omdat de rook zich verspreidde door een meerdere grote gebouwen, is het lastig om deze naar buiten te krijgen. Er waren in eerste instantie twee blusvoertuigen aanwezig, die elk een ventilator bij hebben.

Twee ventilatoren bleken niet genoeg om de panden rookvrij te krijgen. Daarom bracht een derde brandweerwagen een nieuwe ventilator naar Ekkersrijt. Omdat de brand al onder controle was, kon deze niet met spoed vertrekken. Dat vertraagde het ventileren, deelde een woordvoerder van de Veiligheidsregio.

Rook weg uit gebouwen

Rond 17.30 uur was alle rook de gebouwen uit en werd de verantwoordelijkheid weer overgedragen aan de eigenaar, meldt de Veiligheidsregio. Stichting Salvage kwam ook ter plaatse voor ondersteuning. Zij helpen de eigenaren van het pand onder meer bij het afhandelen van de schade. De oorzaak van de brand is niet bekend.

Volledig scherm De rook van de brand verspreidde zich over het hele gebouw nadat het vuur ontstond in het magazijn op Ekkersrijt in Son. © Fotopersburo Bert Jansen / Bert Jansen

Volledig scherm De brandweer kwam met twee bluswagens naar Son om het guur te blussen. Een derde brandweerwagen kwam later om een extra ventilator te brengen. © Fotopersburo Bert Jansen / Bert Jansen

Volledig scherm De brand op Ekkersrijt begon in het magazijn van de Kwantum. © Fotopersburo Bert Jansen / Bert Jansen

Volledig scherm Als eerste smeulden onder meer houten stoelen in het magazijn in Son. © Fotopersburo Bert Jansen / Bert Jansen