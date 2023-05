Heldere dag in Son en Breugel

indebuurt.nl Verborgen parel vol vintage in Eindhoven: 'Alle spullen hebben een verhaal'

In de Schrijversbuurt vind je een oude garage uit 1928. Achter de boogvormige garagedeur schuilt Vintage Design & Co., de zaak van Helma van Bakel en Remco van Leeuwen. Je snuffelt er rond tussen vintage designstukken en oude kunst. “Vintage is het nieuwe antiek.”