Herinneringen kopen in kerk Son

"Van een stuk van de kerkbank maak ik een mooi blok. Daar boor ik een gat in voor de orgelpijp. Dat krijgt dan een mooie plek in ons huis als aandenken aan deze kerk", zegt Gerard Swinkels bij de 'kassa' in de Sonse kerk. De rest van de kerkbank wordt een tuintafel. "Als we straks hier niet meer kunnen herinneren, dan probeer ik dat thuis te doen." Swinkels, symbool van het verzet tegen de sloop van de kerk, staat in het onttakelde kerkgebouw 'met weemoed en heel veel verdriet, omdat niemand durft na te denken over wat je met dit monumentwaardige gebouw zou kunnen doen.' Met een doos kaarsen, kandelaars of kerststerren én met hun ziel onder de arm, nemen tientallen bezoekers afscheid van hun kerk.

Belangstelling is er ook voor een orgeltje, dat 35 euro moet kosten. Hennie van Hagen pingelt een deuntje. Klinkt best goed. "Ik maak er een foto van en stuur die naar mijn zoon. Misschien iets voor mijn kleindochter. " Ook hij heeft zo zijn bedenkingen over de voorgenomen sloop: "Moeten we dit nou helemaal afbreken? Maar ja, de democratie heeft beslist. Dus moeten we ons erbij neerleggen. Maar ik vind het wel jammer."

Tevreden

Piet van de Weideven en Gerard Theuns van het 'verhuiscomité' zijn tevreden over de verkoop: "Alle orgelpijpen zijn weg. En de rest loopt ook goed. Niet alles verdwijnt, een deel gaat in de opslag." Er lijkt genoeg geld te zijn opgehaald voor de aanschaf van de stoelen in de nieuwe kerk. Ze kunnen nu niet verder. Het wachten is op de uitspraak van de rechter komende donderdag.

Pastor Piet Bakermans voelt zich 'ontheemd'. Toch hoopt hij dat de rechter geen roet in het eten gooit: "Het gebouw laten staan heeft geen nut. Je stelt sloop dan drie, vier maanden uit, en dan gaat het toch door." De lijdensweg niet onnodig verlengen dus. Hoop op een andersdenkende gemeenteraad na de verkiezingen heeft hij niet: "Dan zou de hele raad gelovig moeten worden, en dat gebeurt niet. 85 procent van de Nederlanders heeft geen boodschap aan het geloof. En dat is hier niet anders." Een Sonse bezoekster bekijkt het ook realistisch: "Het is gewoon de tijd. Alles verandert, ook dit. Het is goed zo."