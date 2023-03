In Son en Breugel is het aantal mensen met een WW-uitkering flink gedaald

Jip (27) was autoverko­per, maar wilde zijn oude liefde terug: hij wordt eigenaar van restaurant De Zwaan in Son

SON EN BREUGEL - Op zijn 15e begon Jip van Odenhoven (27) met een bijbaantje in café-restaurant De Zwaan in zijn woonplaats Son, waarna hij direct zijn studie accountmanager inruilde voor een horeca-opleiding. Vanaf zondag is hij officieel de nieuwe eigenaar van de ‘huiskamer van Son’. ,,Ik ben erachter dat ik niet per se de horeca superleuk vind, maar gewoon De Zwaan.”