Jan Burgers stopt met weekblad Forum: 'het Vrij Nederland van de jaren '70 was mijn grote voorbeeld'

Prodrive creëert campus in Son met loopbrug­gen voor mens en robot

2 juni SON - Wie over een half jaar in het parkachtige gebied met vijver nabij Prodrive in Son loopt, ziet een cluster van gebouwen verbonden met glazen loopbruggen. Dan kan hij zien hoe de technici van het technologiebedrijf van het ene naar het andere gebouw wandelen, maar ook hoe robots daar gebruik van maken. De loopbruggen krijgen namelijk twee verdiepingen: een voor mensen en een voor robots.