Kerk en gemeente Son en Breugel 'in onderhandeling' over sloopcontract

Terwijl de gesprekken over een nieuwe coalitie na de verkiezingen in volle gang zijn, wordt over het meest heikele dossier aan een andere tafel beslist. Wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen (PvdA/GroenLinks) heeft dinsdag een eerste gesprek met de parochie gehad over het opnieuw openbreken van het contract over de sloop van de Sonse kerk. Over de afloop daarvan laat de gemeente op dit moment echter weinig los. ,,We hebben de raad toegezegd per omgaande te laten weten wat de uitkomst van het gesprek was", licht burgemeester Hans Gaillard toe. ,,Die uitkomst is dat we in onderhandeling zijn en over ongeveer twee weken weten waar we op uit komen."