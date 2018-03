Kleine aardverschuiving in Son en Breugel: Dorpsvisie grote winnaar

UPDATESON EN BREUGEL - Met meer dan 35 procent van de stemmen en zes van de zeventien zetels is Dorpsvisie de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Son en Breugel. Omdat ook het CDA een zetel won en D66 met één zetel nieuw in de raad komt, tekent zich een ruime meerderheid af voor behoud van de Sint-Petrus' Bandenkerk.

Dorpsbelang ving nagenoeg alle klappen op en kelderde van vijf naar twee zetels. Coalitiegenoten VVD en PvdA/GroenLinks bleven ongeveer gelijk, met respectievelijk drie en twee zetels.

Daarmee tekent zich al met al een behoorlijke politieke aardverschuiving af. Vier jaar geleden was het immers nog bijzonder spannend tussen Dorpsvisie en Dorpsbelang, die elkaar slechts enkele stemmen ontliepen en beide vijf zetels haalden. Nu haalde Dorpsvisie meer dan dubbel zo veel stemmen als de VVD, die het CDA zeer nipt voorbleef. ,,We hadden op een zesde zetel gehoopt, maar met dit verschil winnen...", reageerde lijsttrekker Remco Heeren (Dorpsvisie). ,,Dat geeft toch aan dat we de laatste twee jaar daadwerkelijk het volk vertegenwoordigd hebben", verwees hij naar de hoog oplopende discussies over de kerk. Hoewel de kerk zelf volgens Heeren misschien nog niet eens het voornaamste pijnpunt was. ,,We zullen op een andere manier moeten besturen, iedereen moeten betrekken om dingen mogelijk te maken."

Druiven zuur

Voor Eef van Turnhout (Dorpsbelang) waren de druiven zuur. ,,Het probleem is dat we de laatste twee jaar hebben moeten vechten tegen onwaarheden en populisme", stelde hij. ,,Wij zijn een rationele club die geen politiek op emotie voert. Als ik kijk naar Sonniuspark, de herinrichting van het centrum en de WMO, dan hebben we het de afgelopen acht jaar goed gedaan in de coalitie. Maar daar zijn we niet voor beloond."

Motorblok voor coalitie

Met de winst van Dorpsvisie en CDA tekent zich al een logisch motorblok voor een nieuwe coalitie af. De twee partijen ontlopen elkaar inhoudelijk weinig en voerden sinds het uiteenvallen van de coalitie Dorpsvisie/Dorpsbelang hard en gebroederlijk oppositie. CDA-lijsttrekker Camille Limpens gaf al aan een voorkeur te hebben voor een coalitie met drie partijen. Heeren wilde zich daarover nog niet uitspreken, al gaf partijnestor Frans Meulenbroeks even later al wel aan een driepartijencoalitie na te streven. Daarvoor lijken alleen VVD en PvdA/GroenLinks in aanmerking te komen.