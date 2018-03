Kunst en natuur samen op een poëziebordje in Son

,,Je komt dan in die mooie wandeling een gedicht tegen, dat je helpt bij die overpeinzing, bij dat geluk of die verontwaardiging. Dan helpt je dat als mens om te groeien", sprak wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen gloedvol op het koudwaterige winderige Dommelbalkon in Son. Het belang van kunst en de natuur onderstreept hij: ,,Als je dat kan combineren, dan heb je goud."

De acht korte gedichtjes die de jury van het project Gedichten in het Groen - naar een idee van schrijfster Yvonne Mulder - heeft uitgekozen komen op de mooiste plekjes in het dorp te staan. Stuk voor stuk pareltjes. Met humor, zoals de bijdrage van Stan Mooij: 'Wie van pastorie tot populieren de klokkentoren hoort, die weet het zeker: Pieter Brueghel is in Breugel geboren'. Met diepgang, zoals het gedichtje van Len van der Zalm: 'Kijken is moeilijk, niet kijken nog moeilijker. Zien is alles'. Kunst en natuur worden ook bezongen.