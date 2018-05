Landelijke VVD in de bres voor behoud kerk Son

Terughoudend

Laan wijst er in haar vragen op dat er landelijk 187 wederopbouwpanden zijn aangewezen als rijksmonument. Panden die deze lijst net niet gehaald hebben, blijven nu vaak onbeschermd, aldus het VVD-Kamerlid. Gemeenten zijn vaak terughoudend in het toekennen van een monumentale status. Ook in Son en Breugel speelt dit: uitgangspunt bij het toekennen van een monumentale status is dat de eigenaar mee wil werken. De kerk besloot al een aantal jaar geleden tot verkoop en sloop van het kerkgebouw, en dus kwam die monumentale status er nooit.

Onduidelijk

Opvallend is dat de Sonse VVD in de vorige coalitie juist instemde met de sloop. De status van de kerk is op dit moment onduidelijk. De gemeente heeft een contract met de parochie over sloop van het kerkgebouw. Dat wil de gemeente echter opschorten zolang er nog over een nieuwe coalitie wordt onderhandeld. Gesprekken daarover met de parochie vorderen schijnbaar moeizaam, want na ruim een maand is er nog steeds geen nieuwe afspraak. Laat staan dat sloop alsnog van de baan is, zoals een raadsmeerderheid dat sinds de verkiezingen eigenlijk wil.