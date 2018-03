Lazy Sonnie Song Night in Son: Twee nummertjes en dan de volgende act

SON EN BREUGEL - Het akoestische muziekpodium Lazy Sonnie Afternoon in Son en Breugel introduceert met Lazy Sonnie Song Night een nieuw muzikaal fenomeen. Op 12 mei is het een komen en gaan van muzikanten, die twee nummertjes spelen en dan weer plaats maken voor de volgende act.

Voor een optreden bij Lazy Sonnie Afternoon komen muzikanten van faam uit alle windstreken naar Son. Ook voor een tweede keer komen ze graag, zoals op 8 april Lloyd Spiegel die in zijn thuisland Australië de Blues Awards aaneen rijgt. ,,De artiesten zijn altijd heel lovend. Over het geluid, over de sfeer, over de gastvrijheid, de ambiance, alles”, zegt Marjolijn Kleingeld.

,,In het begin moesten wij zelf de artiesten zoeken, en nu bieden ze zichzelf aan. Het enige wat wij nog moeten doen is luisteren en kiezen wat we zelf mooi vinden”, vult bestuursvoorzitter Edwin Verlangen aan.

Veel geld krijgen de artiesten niet voor hun optreden, maar als extraatje een comfortabel bed en lekker eten maakt een optreden in La Sonnerie voor de artiesten aantrekkelijk. Het idee voor een akoestisch podium ontstond in 2015 na een huiskamerconcert met de vorig jaar overleden Ad van Meurs. ,,Wij wilden ook wel zo’n huiskamerconcert organiseren”, vertelt Benjo Plandsoen. Hij sprak erover met Addy en Marianne van den Hurk van La Sonnerie, en die zeiden gelijk ‘kom maar hier’. In die sfeervolle Kapelzaal met zijn schitterende akoestiek, waar plaats is voor zo’n 150 mensen.

Elke eerste zondagmiddag van de maand zit het vol. ,,Dat komt ook door de opzet van het programma, met een lokale artiest in het voorprogramma. Die nemen vaak andere mensen uit het dorp mee”, zegt Annie Maessen.

De opzet van Lazy Sonnie Song Night is afgekeken van de hoote­nanny in Amerika. Verlangen: ,,In het wilde Westen kwamen cowboys met hun viool of gitaar samen, en bij het kampvuur speelden ze twee nummertjes en dan kwam de volgende. Zoiets gaan we hier ook doen.”