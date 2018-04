'Maar dan moet je je bed uit en het koude water in'

SINT-OEDENRODE - Peentjes zweten in het water. Voor de deelnemers aan de 24-uurs Argo zwemmarathon in Sint-Oedenrode was het vrijdag en zaterdag flink afzien.

Bleke gezichten, kringen onder de ogen en pijnlijke spieren. Zaterdagmorgen hebben de teams van de vier zwemverenigingen (Zegenwerp uit Sint-Michielsgestel, Nautilus uit Veghel, Tempo uit Valkenswaard en organisator Argo) er elk al zo'n 80.000 meters opzitten.

Elke zwemmer zal in de 24-uursmarathon zelf in totaal zeven uur hun baantjes trekken in zwembad De Neul. "Moe, heel moe", antwoordt Bart Snel (17) van Tempo als hem wordt gevraagd hoe hij zich nu voelt. "Ik heb anderhalf uur geslapen. Het is zwaar. Maar het is leuk om mee te doen, en de sfeer hier is geweldig." Over ruim twee uur moet hij weer aan de bak. "Ik ga nu naar de masseur, wat eten, inzwaaien, omkleden en dan spring ik het water weer in." Met inzwaaien bedoelt hij het ronddraaien van zijn armen, alle meters worden immers in de vrije slag gezwommen.

Rust

Ondertussen is scheidsrechter Marianne van der Heijden druk bezig met het invoeren van de tussenstanden op de computer. Elk uur worden de afgelegde meters, bijgehouden door de officials, genoteerd. "Ik kan nu al voorspellen dat Zegenwerp gaat winnen. Die liggen nu al zo'n 1500 meter voor op Argo. Dat is niet meer in te halen", zegt ze. Ze krijgt gelijk, blijkt later. De zwemmarathon wordt voor de 41ste keer gehouden. Alles is perfect geregeld. Van der Heijden: "De mannen en de vrouwen hebben elk een zaal tot hun beschikking met kampeerbedjes waar ze even kunnen uitrusten."