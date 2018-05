Man scheurt met 190 km/u, ongeldig rijbewijs én gestolen spullen over A2 en wordt opgepakt in Son

Sloopcon­tract kerk Son van tafel; gemeente koopt nu pand aan

9 mei SON EN BREUGEL - De Sint-Petrus' Bandenkerk in Son blijft in elk geval voorlopig staan. Gemeente en kerk zijn overeengekomen dat de sloopovereenkomst van tafel gaat. In plaats daarvan koopt de gemeente de grond met daarop de kerk aan, voor ruim een miljoen euro.