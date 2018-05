Man valt uit palletbak op tractor in Son

Dirk van Eck: van paria tot aanvoerder bij SBC

5 mei Het kan verkeren, zeker in het voetbal, en daar is Dirk van Eck (24) een uitstekend voorbeeld van. Een jaar geleden streed SBC uit Son tegen degradatie, maar door een conflict met toenmalig trainer Raymond Koenraadt speelde Van Eck de laatste zeven wedstrijden niet mee. ,,Het team was heel anders dan nu”, kijkt Van Eck terug. ,,Het ging steeds minder en de trainer kon het elftal niet naar zijn hand zetten. Ik ben nogal fanatiek en liet het blijken als het niet liep, daar dacht hij een besluit over te moeten nemen.”