Monumentale status Mariakapel in Son vastgelegd

SON EN BREUGEL - De Mariakapel aan de Beverlaan in Son is begin dit jaar aangewezen als gemeentelijk monument. Het schildje dat past bij deze monumentenstatus wordt komende woensdag officieel aangebracht.

De Mariakapel werd gebouwd in 1950 naar een ontwerp van de beroemde architect Cees Geenen. Hij heeft onder meer ook het gemeentehuis van Son en Breugel en de Sint Petrus’ Bandenkerk ontworpen. ,,Hij noemde het een veldkapelleke”, vertelt Carel Verdonschot, lid van de Sonse monumentencommissie. ,,Het was toen nog een bosgebied”, herinnert hij zich nog.

Waarde

De cultuurhistorische waarde van deze kapel, met op het dak een heus klokkentorentje, is de belangrijkste reden voor de aanwijzing als gemeentelijk monument. Verdonschot: ,,Direct na de oorlog heeft de toenmalige pastoor Van Hussen aan het bisdom in Den Bosch toestemming gevraagd voor het bouwen van een Vredeskapel. Uit dankbaarheid omdat Son bijna of geen oorlogsschade heeft gehad. Het duurde even voordat het bisdom instemde, maar het kerkbestuur had in 1948 het ontwerp al laten maken.”

In 1954 schonken de soldaten die waren teruggekomen van de strijd in Nederlands Indië, een Mariabeeld aan de kapel, in die jaren ook wel Bevrijdings- of Vredeskapel genoemd.