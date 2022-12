Niet één maar twee kerstroutes door Son en Breugel, organisaties wisten niet van elkaars plannen

Wat een toeval, dat is wat Esther Hendriks van buurtvereniging Gehurterbij uit Son dacht toen ze vlak na de aankondiging van hun kerststallenroute een telefoontje uit Breugel kreeg van de organisatie van de avondvierdaagse. Zonder het van elkaar te weten, bleken ze allebei bezig met een soortgelijk initiatief: een winterwandeling, waarbij bewoners langs de route hun huizen in kerstsfeer aankleden.

Krachten bundelen

Terwijl er voor zover zij weet nog nooit een echte kerstroute is geweest in hun gemeente. ,,Dus zal het wel zo moeten zijn”, denkt Hendriks. ,,Gelukkig bijten we elkaar niet, maar versterken we elkaar juist.” Hun kerstroute loopt door het centrum van Son, de avondvierdaagse koos voor Breugel. Vanaf volgend jaar willen ze de verbinding aangaan, misschien wel letterlijk door er een lange routes van te maken. ,,We hebben meteen gebrainstormd. Als het een succes wordt, zetten we volgend jaar iets groters op.”

Quote Mijn vader heeft een kerststal in zijn schotelan­ten­ne geschil­derd Esther Hendriks, buurtvereniging Gehurterbij

Met haar buurtvereniging Gehurterbij, waarvan ook de bewoners van de naastgelegen gehandicapteninstelling Zonhove lid zijn, is ze al enige tijd bezig met de voorbereidingen voor een Kerststallenroute. ,,We zijn op dit idee gekomen door een vergelijkbaar evenement van buurtschap De Vleut in Best.” Hun kerststallenroute groeide in het afgelopen decennia uit tot een zeven kilometerlang kerstspektakel. Bijna honderd kerststallen staan bij bewoners in de voortuin of achter de ramen.

Kribbe in een verwarmingsketel

In Son gaan ze voor ongeveer een kilometer kerstvertier. In Breugel start zondag 18 december een winterwandeling met koek-en-zopie van ruim vier kilometer, die langs de grote kerststal bij het Hertenkamp komt. Een nieuw initiatief van de organisatie van de Avond Wandel 4 daagse, die alle aanwonenden via een brief in de bus opriep hun tuin of vensterbank te versieren. En dit tot na de feestdagen te laten hangen, zodat de route ook hierna nog de moeite blijft.

In Son kun je vanaf 18 december tot 6 januari terecht op het terrein van Zonhove en de naastgelegen Antoon van de Venstraat. Ook hier hangt straks een echt kerstsfeertje, verzekert Hendriks. Bij bijna alle Brinken op het Zonhove terrein en in de voortuinen van de Antoon van de Venstraat staat straks een Kerststal of Kersttafereel. ,,Bijna iedereen heeft iets in de maak.”

Daarbij beperken ze zeker niet tot traditionele kerststallen. Zo ligt haar kinneke Jezus straks in een opengewerkte verwarmingsketel. ,,En mijn vader heeft een kerststal in zijn schotelantenne geschilderd.”