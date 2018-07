Nieuw biertje uit Son 'Hop doet Leven' gaat als een malle

Oorlogsve­te­ra­nen uit Best en Son over tijd in Afghanis­tan: 'Zomaar winkelen in een drukke straat, doe ik niet'

27 juni BEST - Ze missen het, elke dag nog. En dat is lastig uitleggen aan mensen die nooit op oorlogsmissie zijn geweest. Maar Mike Reijinga uit Son en Breugel en Wassilios Athanasiadis uit Best gaan het toch proberen. Komende zaterdag, op Veteranendag, vertellen ze in het Bestse oorlogsmuseum Bevrijdende Vleugels over hun ervaring om als Nederlandse militair in Afghanistan te werken.